Goirle gaat geen gebieden voor zonneweides aanwijzen, wel voorwaarden stellen

Brandbrief bewoners Hoge Wal Goirle: ‘Snel verkeers­maat­re­ge­len op sluiproute’

30 november GOIRLE ‘Het is niet een kwestie van of, maar wanneer de situatie op de Lage Wal tot ernstige ongelukken zal leiden.’ Bewoners van de aangrenzende Hoge Wal in Goirle uiten in een schrijven aan de gemeenteraad hun zorgen over de verkeerssituatie op de sluiproute langs de A58.