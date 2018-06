Goirle geeft het beschadigen van een boom in Dr. Keyzerlaan aan bij politie

GOIRLE - Op een bouwkavel aan de Dr. Keyzerlaan in Goirle is een beschermde boom zodanig beschadigd, dat de gemeente aangifte heeft gedaan bij de politie van 'ernstige beschadiging'. ,,Ik wil daar niet eens op reageren", zegt eigenaar Joris Duijsters.

Duijsters had geen vergunning gekregen om de boom te kappen. Hij wil dat wel graag omdat de boom zijn bouwplan in de weg staat. Duijsters kreeg toestemming om enkele bomen op het perceel te kappen, maar van deze heeft de gemeente gezegd dat die beschermd is in het gebied Dr. Keyzerlaan.

Naar nu blijkt is tijdens werkzaamheden de boom dusdanig beschadigd dat deze niet langer levensvatbaar is. De gemeente schrijft nu in een persbericht: 'Omdat er sprake zou kunnen zijn van een strafbaar feit, is het van belang dat er nader onderzoek plaats vindt. Daarom was het nodig om aangifte te doen. De gemeente Goirle is trots op haar groen en dat willen we zo houden. Daarom gelden er ook regels voor het kappen van een boom.'

,,Als ik die boom had willen vernielen, dan had ik dat allang gedaan", zegt Duijsters wel. ,,Ik heb dit niet gedaan en ik heb daar ook geen opdracht toe gegeven. Dat heb ik de gemeente meteen laten weten ook."