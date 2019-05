Goirle handhaaft ‘vriendelijker’: Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker

GOIRLE - Handhaving en het verlenen van vergunningen in Goirle moeten 'vriendelijker' worden. Niet dat er nu helemaal anders met de bestaande regels om wordt gegaan, maar de gemeente gaat wel beter communiceren. ,,Het is een beetje als met belasting betalen: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker”, stelt burgemeester Mark van Stappershoef.

De gemeenteraad wilde vorig jaar dat het college van B en W bij de burgers van Goirle en Riel zou informeren naar wat anders moet als het gaat om handhaving en vergunningverlening. Dat leverde een avond op die wethouder Piet Poos (CDA) een dag later omschreef als een 'wortelkanaalbehandeling'. Want verschillende inwoners hadden nogal wat grieven. Waaruit het college uiteindelijk als belangrijkste les trok: leg beter uit waarom iets niet kan of mag, maar laat meteen ook weten wat er wel mogelijk is. ,,We erkennen dat onze brieven best wel toegankelijker mogen", zegt Van Stappershoef daarover.

Niet te ingewikkeld

Het was wat ook diverse (burger)raadsleden dinsdagavond naar voren brachten. Zorg dat de afstand klein blijft. En maak het allemaal niet te ingewikkeld. Tess van de Wiel (CDA): ,,In het voorstel staat dat er een systematiek wordt ontwikkeld waarin burgers kunnen aangeven tegen welke regels ze aanlopen. Misschien dat ze dan aangepast of afgeschaft kunnen worden. Maar dat kan ook gewoon een emailbox zijn."