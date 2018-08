Goirle houdt vast aan sloopbevel paardenstal en rijbak in de Bakertand

DEN HAAG/GOIRLE/TILBURG - De gemeente Goirle blijft erbij dat een 74-jarige Tilburger een stal en een tuinhuis sloopt en een rijbak weghaalt in de Bakertand. De Tilburger is het er niet mee eens en voerde hierover dinsdag een rechtszaak bij de Raad van State in Den Haag.