Goirle krijgt toch een kerststal, met dank aan de Ballefrutters

Theo Tak, voorzitter van de Contactraad Cultuur Goirle, is ‘heel blij’. ,,Het zou toch gênant zijn als Goirle geen kerststal had.” En even dacht hij ook echt dat het niet zou gaan lukken. ,,Ik heb heel veel kanalen aangeboord, zonder resultaat.”

Tot gisteren want na een telefoontje van burgemeester Mark van Stappershoef met de stichting Ballefruttersgat was het zo geregeld. Die laatste was overigens nog niet benaderd tot dan toe, in tegenstelling tot het bericht in het BD van vandaag.