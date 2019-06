Goirle loopt achter met laadpalen in vergelijking met laadpalen, de gemeenteraad wil dat anders zien

Gemiddeld heeft een gemeente in Nederland 3,9 laadpalen voor elektrische en hybride voertuigen per duizend inwoners. In Goirle is dat slechts 1,6, zo hebben de indieners van de motie becijferd. De Lijst Riel Goirle (LRG), het CDA, Pro Actie Goirle (PAG) en de Arbeiderspartij Goirle en Riel willen dat het college van B en W daarmee aan de slag gaat.

,,Wij willen mensen, met name hen die geen auto van de zaak of eigen oprit hebben, stimuleren na te denken over een duurzamer alternatief; maar dit kan niet als de benodigde infrastructuur hiervoor ontbreekt", schrijft Mark Verhoeven (LRG) namens de indieners. In de motie staat daarom dat het college daar beleid voor moet formuleren. Liefst in regionaal verband in de regio Hart van Brabant. Of anders moeten daarvoor in elk geval de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk worden benaderd.