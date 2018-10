Goirle moet gaan sparen voor verbouwing Mill-Hillcollege

Een zwembad in het Jan van Besouw? Toch maar niet

2 oktober GOIRLE - Een zwembad of een hotel in het Jan van Besouw in Goirle? Of misschien het complete culturele centrum maar sluiten? Sommige mensen zijn een beetje geschrokken van de scenario's die zijn bedacht voor de toekomst van het Van Besouw. Die zijn samengesteld onder het mom: denk eens helemaal vrij uit, zegt directeur Sanna Weustink. ,,En nee er komt geen zwembad in het Jan van Besouw."