Goirle past plan bomenkap aan na reacties uit wijk

Vlamingen doen graag boodschap­pen in Goirle: ‘Zelfs de goedkoop­ste winkel in België is duurder dan hier’

24 augustus GOIRLE - In Goirle kijken ze niet meer op van de vele Belgische kentekens op de parkeerplaats bij de plaatselijke Albert Heijn en Aldi. Winkelwagens levensmiddelen gaan de grens over. Reden? Zo'n 70 procent van de producten is hier goedkoper. ,,Wij willen in Poppel dolgraag een AH of Jumbo."