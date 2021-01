Goirle: tien jaar wachten op sociale woning

Voorlopig geen appartemen­ten in cultureel centrum Jan van Besouw

30 oktober GOIRLE - Voorlopig komt er geen onderzoek naar de bouw van appartementen in cultureel centrum Jan van Besouw. De vleugel die de gemeente op het oog had is in gebruik voor muziekonderwijs. Bovendien is de inschatting dat een verbouwing van het rijksmonument voor woningen hoge kosten met zich meebrengt.