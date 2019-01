Goirlenaar André van der Gun maakt derde boek: ‘Genieten komt van binnenuit’

Uitstel voor het opknappen van ontploft huis in Riel

16 januari RIEL - Het is vaker gezegd, maar er lijkt nu toch echt een eind in zicht voor de bouwvallige toestand waarin een huis aan het Zandeind in Riel verkeert. In 2012 sloeg een ontploffing een deel van de zijgevel weg. Het huis werd in al die jaren niet opgeknapt. Dat komt volgens de eigenaar omdat de verzekering niet wil betalen. Eind januari staan eigenaar en verzekeraar voor de rechtbank.