Goirlenaar Jack Zagers Opperballefrutter 2019

Goirle zal toch bedrijfswo­ning in veld moeten toestaan

13 februari DEN HAAG/RIEL – De Raad van State brengt de gemeente Goirle in een lastig parket door in hoger beroep alsnog in te stemmen met het plan van de Rielse akkerbouwer A. Klijs om zijn bedrijfswoning aan de Vijfhuizenbaan 400 meter naar achteren in het veld te verplaatsen.