Goirlenaar mag geen auto’s repareren en laat hefboom vernietigen, maar dwangsom blijkt onterecht

Moet het Klooster­plein autovrij? Is er plek voor windmolens? En kan Goirle zelfstan­dig blijven?

GOIRLE - Acht partijen willen uw stem. Hoe denken ze over het soms wat ongezellige centrum? Over de windmolens of een geluidswal? En waar moet het geld vandaan komen om zelfstandig te kunnen blijven?

10 maart