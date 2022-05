Goirlenaar mag geen auto’s repareren en laat hefbrug vernietigen, maar dwangsom blijkt onterecht

Organist Wick van Puijen­broek uit Goirle pauselijk onderschei­den in de kerk van de Trouwlaan

TILBURG - De 74-jarige organist Wick van Puijenbroek uit Goirle heeft eerste paasdag de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice gekregen voor zijn grote verdienste voor de kerkmuziek. De uitreiking was aan het eind van de viering in de Gerardus Majellakerk aan de Trouwlaan in Tilburg.

17 april