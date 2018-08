Goirlenaar moet illegale verdieping op garage aan Aabeekstraat toch afbreken van gemeente

De illegaal gebouwde verdieping is 40 centimeter hoger dan het bestemmingsplan toelaat. De toenmalige eigenaar heeft dat in 2011 al gebouwd. Daarna hebben gemeente en eigenaar regelmatig contact met elkaar gehad om de zaken op te lossen. Overigens werd in het pand nog een hennepkwekerij aangetroffen en is de eigenaar veroordeeld voor het mishandelen van zijn buurman. Dat was onder meer naar aanleiding van een discussie over het illegale bouwwerk.