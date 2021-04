Goirlenaar timmert stiekem vanuit de bijstand, duizenden euro's moeten terug van rechter

De man had zelf aangegeven dat hij twee dagen in de week aan het werk was als timmerman, waar hij op 1 februari 2018 in dienst trad. De man gaf aan nooit meer dan acht uur per dag en twee dagen per week te werken, onder meer omdat hij last had van zijn onderrug. De man gaf aan geen andere werkzaamheden te hebben, ondanks dat er soms grote bedragen op zijn rekening werden gestort. Zelf stelt de man tegenover de Centrale Raad van Beroep dat hij ‘wel eens te veel geld opneemt en dit vervolgens terugstort’. ,,Verder heeft hij verklaard dat hij ook wel eens gokt in de kroeg en daar geld mee verdient", noteert de socialezekerheidsrechter in een vonnis.