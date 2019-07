Goirlenaren stellen gemeente aansprakelijk voor geleden schade na plaatsing geluidswal langs A58

Het is de nieuwe Stichting geluidsoverlast Goirle A58 niet te doen om financieel gewin, zegt advocaat Marcel de Jong, die door de stichting in de arm is genomen. ,,Het belangrijkste is de leefbaarheid. Dat is een heel breed begrip, maar we hopen dat het komt tot maatregelen om de leefbaarheid te verbeteren.” Ook wil de stichting mogelijke waardedalingen van woningen (als gevolg van geluidsoverlast) op de gemeente Goirle verhalen.