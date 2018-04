Goirlese tandarts schreef een thriller, samen met zijn vrouw: 'Het is deels autobiografisch'

Mobieltjes aan tijdens het Game-concert van de jarige Goirlese harmonie

10 april GOIRLE - Voorafgaand aan een concert van de Goirlese Harmonie Oefening & Uitspanning is er doorgaans de mededeling 'Mobieltjes uit aub!'. Zaterdag mogen ze aanblijven tijdens het Game-concert in het Jan van Besouw. Interactie met de bezoekers is dan zelfs een must.