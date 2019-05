Goirlese Voab maakt van wedstrijd tegen Salomonseilanden een voetbalfeest

"We hebben het volkslied van de Salomonseilanden een keer gerepeteerd. In drie minuten zat het er in", lacht Jan Hermans van de Goirlese Harmonie Oefening & Uitspanning. Het scoren van het eerste doelpunt duurde vijf minuten langer. De Salomonseilanden namen de leiding (Nawo), elf minuten later lag de gelijkmaker (Van der Heijden) achter Desmond Tutu. Geen geintje. Het was door de toeschouwers misschien wel de meest genoemde naam van de gasten.

‘Geen ander shirt bij me’

Wim Rijsbergen, de bondscoach van de Salomonseilanden, ziet het 'heel houden' van zijn spelers in deze fase van de voorbereiding op de Pacific Games in juli het meest belangrijk in de drie weken dat hij in Goirle bivakkeert. "Ik heb er twintig waarvan drie keepers. Zeven wedstrijden in een korte periode op een ondergrond die ze niet gewend zijn, is best zwaar." Speler Boni Pride beaamt dat maar geniet. "Goed georganiseerd. Nee, we zijn 's avonds nog niet op stap geweest."