Gôôlse Mért vangt bot bij rechter: Bibob mocht wel

Voor de rechtbank is een tip van het Openbaar Ministerie doorslaggevend. Begin 2017 kreeg burgemeester Mark van Stappershoef een brief van de officier van justitie waarin die laatste wees op de mogelijkheid om advies te vragen aan Bureau Bibob over de twee vennoten van de Gôôlse Mert. ,,De officier van justitie doet dit als hij informatie heeft dat een betrokkene gelinkt kan worden aan strafbare feiten die al gepleegd zijn of die (vermoedelijk) gepleegd zullen worden. Het kan daarbij ook gaan om iemand uit de zakelijke omgeving van de betrokkene die een link heeft met strafbare feiten", schrijft de rechtbank.