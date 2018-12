Grenscontrole bij Goirle: 88,5 kilo vuurwerk onderschept en meerdere personen opgepakt

Benzinete­kort: ook in Tilburg en Goirle sta je aan een lege pomp

3 december TILBURG - Automobilisten vingen de afgelopen dagen bot bij benzinestations in onder meer Tilburg en Goirle. Ze steken hun bankpas in de automaat van een onbemand pompstation en krijgen bij de keuze voor de brandstof de melding: pomp is niet beschikbaar.