Groene kolos neemt tuin in Goirle compleet in beslag, bewoners willen hem om

VIDEO Staken met eigen koffie en brownies voor het gemeente­huis van Goirle

12:45 GOIRLE - Bescheiden als ze zijn, nemen de leerkrachten van basisschool Den Bongerd in Goirle hun eigen koffie mee tijdens de stakingsactie. Ze vatten even post voor het gemeentehuis vandaag. ,,We willen niet zomaar onze school op slot doen. We willen laten zien dat we staken”, zegt Roos Oprinsen, staker en normaal juf van groep 5.