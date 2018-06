Grote brand op industrieterrein in Goirle is meester, mogelijk asbest vrijgekomen

GOIRLE - Op industrieterrein De Geitenhoef, aan de zuidkant van Goirle, woedde maandagavond een grote brand. Het vuur heeft in een loods met zeker twee bedrijven in de as gelegd. Rond 20.05 uur gaf de brandweer het sein brand meester.

Er vielen geen gewonden. Wel is er mogelijk asbest vrijgekomen. Dat is waarschijnlijk alleen op het eigen terrein gevallen. Dat betekent dat er geen gevaar is voor de omgeving.

De brand woedde in de loods die in Goirle bekend staat als die van Robot BV, dat er jarenlang in gevestigd was. Inmiddels zitten daar voedingsmiddelenbedrijf Cooljuice en voegbedrijf Finishing Touch in.

Lange tijd dreigde het vuur over te slaan naar andere bedrijven. Naast de loods zit een bedrijf in houten deuren, dat nat werd gehouden. Rond 20.00 uur werd duidelijk dat de brand niet verder uitbreidde.

Grote brand

Snel na het aankomen van de eerste brandweerwagens, rond 18.45 uur, werd opgeschaald naar grote brand. Dat betekent dat er meerdere voertuigen op de brand af zijn gekomen. Er waren onder andere twee hoogwerkers en drie bluswagens actief. Het eerste uur hingen er dikke rookwolken boven het dorp.



Het sportpark tegenover het industrieterrein bleef maandagavond gewoon bereikbaar. De omgeving van de Geitenhoef is wel afgesloten.

Ook burgemeester is aanwezig op de Geitenhoef. Hij spreekt onder andere met de eigenaren van de bedrijven en de hulpverleners. Hij liet zich bijpraten over de situatie. ,,Het gebeurt niet elke dag dat er een grote brand is in mijn dorp. Dus als ik de kans krijg, kom ik kijken'', zei hij.

Volledig scherm Burgemeester Mark van Stappershoef van Goirle in gesprek met de hulpdiensten. © Toby de Kort

Volledig scherm De brand bij het aanhangerbedrijf in Goirle. © Toby de Kort