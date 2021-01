Grote tegenvaller: doek valt voor Stichting Jong in Goirle

GOIRLE - De gemeente Goirle heeft het contract opgezegd met de organisatie die jarenlang actief is geweest in het jongerenwerk. Dinsdag kreeg het bestuur van Stichting Jong dat te horen van wethouder Piet Poos. De stichting mag tot 1 april een tijdelijke partij inwerken. Daarna is het definitief afgelopen.

Het duizelt bestuurslid van Stichting Jong Jorien de Rooij nog steeds. Ze was in de overtuiging dat ze dinsdag naar het gemeentehuis moest komen om een nieuw contract te ondertekenen. ,,Dat was ons op 30 december toegezegd”, vertelt ze. ,,We hadden gebak meegenomen om het te vieren, en om de kou uit de lucht te halen die was ontstaan tussen ons en de gemeente.”

,,Toen we te horen kregen dat ons contract per 31 december opgezegd was, kwam dat heel hard aan. Op ambtelijk niveau hebben we alleen maar positieve voortgangsverslagen gehad. In twee weken van verlenging naar opzeggen. Vanwaar die haast?”

Stellig

Wethouder Piet Poos is heel stellig in zijn oordeel. In zijn visie is jongerenwerk preventieve zorg voor kwetsbare jongeren. ,,Het is een belangrijke schakel om te voorkomen dat jongeren in problemen komen of dat problemen erger worden”, schrijft hij. ,,Dat vraagt om jongerenwerk dat outreachend is, dat in staat is om te signaleren en door te verwijzen en dat in staat is om steeds zichzelf te vernieuwen. De wereld van jongeren is veranderd. Je moet dichtbij de leefwereld van de jongeren zijn. Deze tijd vraagt om professionaliteit en een resultaatgerichte aanpak.”

,,Daarover zijn we sinds de aanbesteding in 2018 met elkaar in gesprek geweest. Stichting Jong weet jongeren te bereiken maar kan niet aangeven welke jongeren horen bij de kwetsbare doelgroep. Dat gebrek aan inzicht verhindert ook dat zij activiteiten specifiek daarop richten. Daardoor kunnen we niet beoordelen of de middelen effectief worden ingezet en of de vereiste resultaten worden bereikt. Het is pijnlijk om te constateren dat het niet is gelukt om de preventieve zorg voor jongeren op het vereiste niveau te krijgen.”

De fracties in de gemeenteraad werden dinsdag in een besloten vergadering op de hoogte gesteld van het besluit. De reacties zijn verdeeld. CDA en VVD staan er onverkort achter. Volgens Mark Verhoeven (Lijst Riel-Goirle) heeft deze geschiedenis alleen maar verliezers.

De overige partijen zijn kritisch over de gang van zaken, voelen zich overvallen. Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle) is het oneens met de wethouder dat jongerenwerk alleen preventief moet zijn. ,,Jongerenwerk is meer dan de zorg voor kwetsbare jongeren. Het contract gaat daar ook niet over, maar over jongerenwerk in het algemeen. Onze fractie heeft er moeite mee dat de raad geen signalen ontvangen heeft dat Stichting Jong het contract niet goed uitvoert. We voelen ons overrompeld. Het college heeft de plicht om de raad actief te informeren, ook als die daar niet specifiek om vraagt. Dat is geen moment gebeurd. We gaan hier nog met enkele partijen over praten. De vraag is of het college het goed heeft aangepakt, maar het besluit kunnen we niet terugdraaien.”

Meer dan veertig jaar

Na ruim veertig jaar valt hiermee het doek voor jongerenwerk dat inwoners van de gemeente zelf organiseerden. Stichting Jong moet nog een contract ondertekenen voor een overdrachtsperiode van drie maanden. De gemeente doet zijn best om te zorgen dat de betaalde krachten overgenomen worden door een partij die het jongerenwerk zal verzorgen tot een nieuwe organisatie het vanaf juli overneemt.

Volledig scherm Piet Poos. © Gemeente Goirle