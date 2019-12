‘Half door rood is fout en dus een beetje detailhandel op het Kloosterplein in Goirle ook’

GOIRLE - Een beetje door rood rijden mag niet dus een klein deel detailhandel op een plek waar je het niet wil, mag dan ook niet. Dat is de kern van het protest van de Eerste Vereniging van Eigenaren (VvE) van De Hovel in Goirle. Die vraagt nu de bestuursrechter om een oordeel te vellen.

Eigenlijk is de vraag die de bestuursrechter in Breda woensdag kreeg voorgelegd, een hypothetische. Patisserie en chocolaterie Govert van Nunen in Goirle heeft vorig jaar een omgevingsvergunning aangevraagd om het oude bankgebouw aan het Kloosterplein om te bouwen tot productieruimte, horeca-gelegenheid en winkel voor de producten van het Goirlese bedrijf. Inmiddels is het huurcontract ontbonden vanwege het bezwaar tegen de vergunning van de VvE.

Voor die vereniging, waarin enkele verhuurders van winkelpanden in De Hovel zijn verenigd, is het bezwaar tegen die vergunning een principezaak. ,,Wat hier gebeurt, is in strijd met gemeentelijk beleid", verwijst raadsman Jean-Louis van Os naar het ontwikkelplan voor het centrum van Goirle (IOP) waarin wordt omschreven dat het Kloosterplein vooral bestemd is voor horeca en dat detailhandel zoveel mogelijk gecentreerd moet worden in De Hovel. ,,Als je je daaraan niet houdt, dan is dat beleid een wassen neus.”

Quote Van Nunen is een aardige man, maar het is een bakker. Geen horecaman Jean-Louis van Os

Een groot deel van het pand wordt ingericht om zoveel mogelijk producten te verkopen. Detailhandel dus, aldus Van Os. ,,Van Nunen is een aardige man, maar het is een bakker. Het is geen horecaman.”

Wat niet wegneemt dat die zich niet op het Kloosterplein mag vestigen, vindt het college van B en W. ,,Het IOP is geen wet waaraan je rechten kunt ontlenen. Dit plan voorziet in de behoefte van het college om het plein met meer horeca in te richten. Vandaar de vraag toen om het terras zelfs uit te breiden. Nergens staat dat op het Kloosterplein geen detailhandel mag komen”, aldus Michel van der Meer.

Een gewetensvraag van de rechter

Bestuursrechter Broeders stelde Pim Thijsselink, bestuurder van de VvE, een ‘gewetensvraag’: ,,Waarom zit u hier? U heeft een verhuurdersbelang, en ik begrijp dat u liever ziet dat de bakker naar De Hovel gaat. Het kan ook wenselijk zijn dat in de bank een bedrijf komt dat klanten naar het centrum trekt.”

Thijsselink was het daar hier niet mee eens. ,,Dat moet wel binnen de spelregels zijn.” De gemeente denkt daar anders over, aldus Van der Meer: ,,Het college is ervan overtuigd dat deze ontwikkeling bijdraagt aan de aantrekkingskracht voor het hele centrum.”