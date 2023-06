Heldere ochtend en middag in Goirle

Minderjari­ge asielzoe­kers blijven langer in Biezenmor­tel en Ber­kel-En­schot, noodopvang wordt verlengd

BIEZENMORTEL/BERKEL-ENSCHOT - De noodopvang voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv's) in Biezenmortel en in Berkel-Enschot wordt verlengd. De landelijke problemen met de opvang van deze groep is nog steeds zo groot, dat een langer verblijf nodig is.