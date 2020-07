Hennepkwekerij met 450 planten opgerold in Goirle, niemand aangehouden

Bram van Helden opent de Nieuwe Vorst aan het einde

14:47 TILBURG - Niets krijgt ruimte was de titel van een nieuwe voorstelling van Bram van Helden en Jeroen Offerman. Net voordat ‘ie in maart in première zou gaan, kwam er een lockdown en kreeg helemaal niets de meer de ruimte. Maar nu ook Van Helden weer wat kan en mag, is er een nieuwe voorstelling: I open at the close in de Nieuwe Vorst in zijn woonplaats Tilburg.