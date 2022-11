Het ging altijd over voetbal, toch ontstond 50 jaar geleden badmintonvereniging Ut Shutteltje

Volledig scherm #NLBEELD# Goirle. Foto: Joris Knapen / Pix4Profs. 50jaar Badmintonvereniging 't Shutteltje, Peter van Kuijk EEN OPDRACHT © Pix4Profs / Joris Knapen

Eind jaren zestig ontdekte De Graaff zelf het badminton. ,,We speelden toen in de oude Pellikaanhal in de Sasse van Ysseltstraat”, herinnert hij zich. ,,Onder de tribunes van het toenmalige ijsstadion sloegen wij onze shuttles. Maar bij vriendenbijeenkomsten of familiefeestjes ging het toen altijd maar over voetbal.”

Een aantal vrienden en ook familieleden wist de Graaff te mobiliseren om ook eens te gaan badmintonnen. Zo werd op 6 november 1972 Badmintonvereniging Ȗt Shutteltje opgericht. Na het sluiten van de hal in de Sasse van Ysseltstraat moest de vereniging een nieuw onderkomen zoeken. Dat werd de Goirlese sporthal de Haspel. Met de leden van dit moment, 23 in totaal in de leeftijd van 39 tot 75 jaar, wordt elke donderdagavond recreatief gespeeld in de Haspel.

De 66-jarige Peter van Kuijk is 15 jaar lid van het clubje. ,,We spelen puur voor ons plezier, uiteraard op het scherpst van de snede. Maar ook de derde helft is belangrijk", aldus Van Kuijk. ,,We hebben geen statuten. Charles is voorzitter, penningmeester en secretaris. Hij regelt dus alles”. De Graaff speelt zelf niet meer maar is elke donderdagavond aanwezig. ,,Vóór corona organiseerden we ons jaarlijks toernooi. Dat hebben we vanwege zijn verdienste voor de vereniging het ‘Charles de Graaff Toernooi’ genoemd", vertelt Van Kuijk. Iets waar De Graaff trots op is.

,,Zondag 6 november, zal dat toernooi op de vijftigste verjaardag van de club weer gespeeld worden. Na het toernooi zal er een kleine viering zijn met leden en familie", vervolgt hij. Volgend voorjaar wil de jubilaris nog een grotere activiteit organiseren. ,,Als mensen eens een keer willen badmintonnen zijn ze van harte welkom in de Haspel op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur.”