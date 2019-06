Het houdt niet op, niet vanzelf: nieuwe procedure tegen afsluiten van homobosje langs A58 in Riel

‘Voorrang voor inwoners bij CPO-pro­ject aan Kerkstraat in Riel’

10:53 RIEL - Inwoners van Riel krijgen voorrang bij de uitgifte van woningen in het uitbreidingsplan achter de woningen in de Kerkstraat in het dorp. Dat stelde rentmeester Niels Schellekens woensdagavond op een informatieavond over de inbreidingslocatie.