Het inrichten van het gebied rond de fokmast Goirle 'dreigt te gaan lukken'

Melissa en haar vriendin­nen hebben al 102 handteke­nin­gen binnen voor nieuw speeltoe­stel in Goirle

20 mei GOIRLE - 'Weinig fantasie en de stuurhut zit los, dat is gevaarlijk.' Zo omschrijven de 12-jarige Melissa Kock en haar vriendinnen het speeltoestel op het pleintje in de Tongelreep in Goirle. Zaterdag probeerden ze zoveel mogelijk handtekeningen in te zamelen om de gemeente te overtuigen een nieuw speeltoestel te plaatsen.