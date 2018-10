Het nieuwe schelpenpad over de Regte Heide is alleen voor minder-validen, niet voor fietsers

Raad van State steunt gemeente: gebouwen Bakertand Goirle onder de slopersha­mer

5 oktober DEN HAAG/GOIRLE - De gemeente Goirle mag een 74-jarige Tilburger dwingen om op een weiland in de Bakertand een stal en een tuinhuis te slopen en een rijbak met wit zand weg te halen. Dit besliste de Raad van State in de rechtszaak die de man hierover in augustus tegen de gemeente heeft gevoerd. Alles is in strijd met het bestemmingsplan en er zijn nooit vergunningen voor verleend, aldus de gemeente.