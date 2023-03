Hindert een boerderijwinkel De Hovel of hebben de winkeliers in Goirle grotere problemen?

indebuurt.nl Karin verhuisde voor de liefde naar Tilburg: 'Hij reed 110 kilometer voor onze eerste date'

De een is geboren en getogen in Tilburg en de ander verhuist voor de liefde naar onze stad. Bij Karin van Abeelen is dit laatste het geval. Ze besloot weg te gaan uit Oss voor Wiebrand.