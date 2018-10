Hoek in het centrum van Goirle blijft waarschijnlijk weer jaren leeg

Airbagdie­ven slaan weer hun slag in de Groote Akkers in Goirle: zeker acht auto's leegge­roofd

24 oktober GOIRLE - Het is natuurlijk wel al twee jaar geleden, maar toch is het opvallend dat weer de Groote Akkers in Goirle te maken heeft met airbagdieven. Gisteren zijn in de vroege ochtend minstens zeven auto’s opengebroken voor airbags. In 2016 werden op twee avonden ook al acht auto’s opengebroken in Goirle. De politie is een onderzoek gestart.