Hoezo luistert politiek niet? In Goirle mag iedereen meedenken over bezuinigingen

Video PSV’er Sam Lammers krijgt Goirlese sportprijs van Ireen Wüst

16 augustus De aan zijn knie geblesseerde PSV-voetballer Sam Lammers was donderdagavond niet aanwezig in het Philips Stadion, maar in de kantine van zijn oude amateurclub VOAB om een prijs in ontvangst te nemen. Uit handen van schaatsster Ireen Wüst kreeg hij een naar haar genoemde trofee.