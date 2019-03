Hoger en ander karakter woningen op hoek in hart Goirle

GOIRLE - ,,Misschien twee etages meer en een ander soortige woninginvulling om de bouw in het hart van het centrum financieel wel mogelijk te maken." Gemeenteraadslid Corné de Rooij (CDA) oppert enkele ideeën met het oog op de oordeelvormende bespreking dinsdag in de gemeenteraad over de hoek Kalverstraat-Tilburgseweg in Goirle.

Als mogelijkheid tot het openbreken van de impasse op 'de duurste vierkante meters in Goirle' noemt De Rooij een of twee bouwlagen meer om de gewenste parkeerkelder toch mogelijk te maken. Ook de mogelijke functie van de plint en de bovenverdiepingen, de gewenste uitstraling, de parkeerkelder en de hoogte van de bouw, noemt hij als bespreekpunten voor de raad.

Parkeerkelder

De hoogte van het gebouw is in het verleden vastgesteld op vijftien meter, zo'n vijf bouwlagen. ,,Misschien is een parkeerkelder wel mogelijk met een gebouw met een of twee verdiepingen meer. Ook het karakter van die woningen, laat het kader sociale woningbouw los, zou het pad naar een snelle realisatie kunnen effenen." Voor veel Goirlenaren is de zogenoemde 'gemeentetuin' al vele jaren een doorn in het oog. ,,Dat we in de crisisjaren niet tot bebouwing kwamen, is begrijpelijk. Het zou jammer zijn als het in deze tijd niet lukt."

De Rooij heeft een brief ingebracht waarin hij vraagt om nog eens van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen op 'de hoek'. Vooral het niet doorgaan van de plannen van Keurslager Van Hest en de Leystromen zette aan tot die heroverweging. Hij weet dat er in het verleden 'kaders zijn gesteld'. ,,Tijden en wensen veranderen. Soms moet je afspraken en/of plannen opzij zetten of herzien. Door met elkaar te sparren, komen we wellicht tot nieuwe ideeën of andere invalshoeken." Volgens het schrijven van De Rooij is het 'denkbaar dat de gemeenteraad haar visie op sommige punten wil bijstellen'.