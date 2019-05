Hondenspeelplaats niet op beoogde plek, werkgroep zoekt verder in Grobbendonckpark

Tijdens een informatiebijeenkomst onlangs is gebleken dat meerdere mensen tegen het plan zijn op de plek naast sporthal De Haspel, grenzend aan de Henri Dunantstraat. De gemeente Goirle had toegezegd dat een grasveldje ingericht zou worden als er voldoende draagvlak zou zijn in de buurt. ,,We gaan kijken of het elders in het park wel lukt”, laat een woordvoerder weten.