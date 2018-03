Huldiging van Ireen Wüst in Goirle krijgt vanmiddag 'echt een bijzonder karakter'

De molen in Goirle is te koud, D’n Omgang tot en met het weekeinde dicht

28 februari GOIRLE - Het is te koud voor de medewerkers van D’n Omgang in Goirle. Het winkeltje met koffiehoek in Molen De Wilde is sinds gisteren gesloten. Amarant heeft besloten om de medewerkers letterlijk niet in de kou te zetten en sluit het winkeltje tot en met zaterdag.