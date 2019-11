Illegale bouwsels bij oud-clubhuis Hells Angels in Goirle moeten weg

Als de eigenaar zijn illegale bouwsels niet verwijdert, dan legt de gemeente Goirle een dwangsom op. In totaal 6000 euro per week dat het er na het ultimatum staat, dat is 1500 euro per bouwwerk. De illegale bouwwerken zijn in juni 2018 aangetroffen na een controle. De eigenaar kan voor de serre een omgevingsvergunning aanvragen, dat zou wel passen in het bestemmingsplan, maar ondanks herhaald aandringen heeft hij dat niet gedaan.

Nu in maart opnieuw is geconstateerd dat er niets is veranderd, moet de gemeente handhaven, aldus Van Stappershoef. ,,In het uiterste geval passen we bestuursdwang toe en breken we het zelf af.” Het pand werd ‘nauwgezet’ in de gaten gehouden omdat daar clubavonden van Hells Angels werden gehouden. Omdat gemeente en politie de Poppelseweg 3 in de gaten hield, is nu duidelijk geworden dat het geen clubhuis meer is.