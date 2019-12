Impuls voor carnavalsoptocht in Goirle: vijf platte karren erbij, én een grote wagen

Werktekeningen komen op tafel, de buizen voor de frames en de wielen zijn binnen. Bij de Hobbysoos in Goirle werken ze al ‘over’. Begin januari moeten vijf platte karren klaar zijn. Schooljeugd en jongeren van een of meer families of clubs kunnen dan hun carnavalscreatie erop bouwen. ,,Dit initiatief reikt verder dan het beschikbaar stellen van de karren om zo de jeugdoptocht een kwaliteitsinjectie te geven’’, zegt Henri de Kok. Hij is voorzitter van HARG, waarin de horeca van Goirle en Riel is vertegenwoordigd.

Nadenken over een actueel onderwerp in de gemeenschap en samen bouwen. Ook dat zijn voor HARG beweegredenen om medewerking te verlenen. Met horecaondernemer Berry Vangangelt komt De Kok een kijkje nemen bij de Hobbysoos. Daar ligt het eerste onderstel voor een kar al in een mal.

Breed draagvlak

De aanpak van Frans Boeren, Piet Jacobs, Klaas Herder en Sjef Hoogendoorn is professioneel. Boeren geeft aan dat de Hobbysoos zich graag inzet voor de Goirlese gemeenschap. ,,We werken niet voor commerciële instellingen, maar dit initiatief heeft een breed draagvlak: het in stand houden en letterlijk bouwen aan de continuïteit van de carnavalsoptocht in Goirle.”

De frames, de onderstellen van de kar, zijn 1,5 bij 1 meter, staan op harde wielen en kunnen met gemak door kleinere kinderen worden voortgetrokken. Vangangelt: ,,We richten ons op jeugd tot vijftien jaar. Drie karren worden straks bij Mainframe opgebouwd door klassen van basisschool Den Bongerd. De leerkrachten maken er een studieproject van. Een familie gaat met de kinderen een kar bouwen en we zijn nog in overleg met een clubje.” Het liefst had HARG gezien dat meer basisscholen waren aangesloten. ,,Dat was het doel, maar de tijdspanne blijkt te kort. We geven de karren in bruikleen. Wie weet krijgt het initiatief na de optocht een extra zetje.”

Ook De Kreugels doen weer mee

De carnavalsoptocht in Goirle krijgt behalve vijf platte karren in ieder geval één grote wagen. Cv De Kreugels heeft een jaar verlenging van onderdak gekregen in een van de hallen van de Havep en is druk aan het bouwen. Volgens Pim van Dongen van de carnavalsvereniging leggen ze de lat hoger dan vorige jaren.