In Goirle zaten 186 mensen afgelopen maand in de WW

Angelique werkt in de zorg en speelt nu zuster Klivia: ‘Haar karakter is me op het lijf geschreven’

OISTERWIJK - Zuster Klivia, hoofdpersoon in Ja zuster, nee zuster, kent veel gezichten. In de jaren zestig speelde Hetty Blok haar in de tv-serie, Loes Luca deed dat in 2002 in de film en Annick Block daarna in de musical. Nu trekt Angelique Bekkers uit Oisterwijk het zusteruniform aan.