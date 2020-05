In tijdslots fietsen en wandelen de vlaggetjesstraat in Rosmalen om geld op te halen voor energiestofwisselingsziekten

Ze zit in het zonnetje te glunderen. Jenske van de Ven (11) uit Rosmalen is zaterdag ook figuurlijk in het zonnetje gezet. ,,Jenske heeft een energiestofwisselingsziekte, en er is nog geen medicijn voor", verklaart Gwen van Pinxteren, voorzitter van de studentengroep. ,,Wij organiseren deze Walk4Energy om geld in te zamelen voor de patiëntenorganisatie Energy4All. Jenske is het gezicht van deze actie. We doen dit als eindexamenopdracht, eigenlijk zouden we een 10-uursrace houden. Vorig jaar deed een eindexamengroep dat ook voor Energy4All, en ook met Jenske. Maar door de corona kan dat niet doorgaan. Toen hebben we dit in een maand in elkaar gezet. Mensen komen hiernaartoe gefietst of gewandeld en leveren een ingekleurde kleurplaat in die achterop de flyer stond die we overal hebben uitgedeeld. Jenske gaat beoordelen welke het mooist is en de winnaars krijgen een cadeautje."