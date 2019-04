Inbreker met mes probeert te vluchten voor politie in Goirle, politiehond pakt hem

Rocks ‘n Rivers opent rolstoel­pad in Goirle

18 april GOIRLE - Met de opening van ‘Survival of the fittest’, een avonturenpad voor rolstoelers, onderstreept Rocks 'n Rivers in Goirle vrijdag 19 april het 25-jarig bestaan. Het pad maakt deel uit van het Klim- & Avonturenbos en is tot stand gekomen in samenwerking met Brabants Landschap, Eetsj Outdoor en het ANWB-fonds.