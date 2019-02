Inbrekers roven opslag Jeugdvakantiewerk Goirle leeg

,,Wanneer de inbraak plaats heeft gevonden weten we niet. Een van onze bestuursleden wilde gaan werken aan een nieuw, verrijdbaar keukenblok. Hij trof de ravage aan. Via een ingeslagen raam zijn de inbrekers binnen gekomen.”

Hij schat dat de waarde van de ontvreemde gereedschappen kan oplopen tot zo’n 3500 euro. ,,De diefstal is naast het feit dat we een extra kostenpost hebben vooral ook lastig. We moeten op korte termijn nieuw gereedschap aanschaffen. Voor het jeugdvakantiewerk in augustus moeten we aan de slag. De bouw van het podium gaat nu later van start.”