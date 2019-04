Inval Platinum Stable in Riel is ‘geplande controle’, aldus gemeente Goirle

RIEL - Bij een inval bij paardencentrum Platinum Stable aan de Gilzerbaan in Riel zijn vanochtend vijf politiewagens betrokken geweest. De gemeente heeft daar een ‘geplande controle naar bouw- en milieuvergunningen’ uitgevoerd, zo laat een woordvoerster desgevraagd weten. Dat zou zijn nadat er ‘meldingen’ zijn gedaan. Waar die meldingen over gaan en door wie die zijn gedaan, kon de woordvoerster nog niet zeggen.

Te zien was dat een agent naar buiten kwam met een papieren zak. Wat daar inzit en of dat iets met de controle te maken had, is niet bekend. De politiewoordvoerder laat desgevraagd weten dat er ‘geen bijzonderheden’ te melden zijn. ,,De politie gaat mee om te assisteren. Het is een controle vanuit de gemeente.” Goirle hoopt in de loop van de dag meer duidelijkheid te kunnen geven over de actie.

Volledig scherm Een agent liep naar buiten met een papieren zak. Onduidelijk is of dat met de inval te maken heeft. © Toby de Kort

Platinum Stable is vaker in het nieuws geweest. De Indonesische ondernemer Chris Wilaras heeft een oude manege aan de Gilzerbaan in 2014 omgebouwd tot luxe paardencentrum. Hij deed dat zonder de benodigde vergunningen aan te vragen. Dat deed politiek behoorlijk wat stof opwaaien omdat de toenmalige burgemeester Machteld Rijsdorp het nieuwe bedrijf opende terwijl toen al bekend was dat het bedrijf niet volgens de regels had gewerkt. Een bouwstop werd zelfs genegeerd.

Volledig scherm De dressuurring van Platinum Stable, met daaromheen de stallen. © Kim Spanjers/BD

Na veel vijven en zessen werden de bouw en verbouwingen gelegaliseerd. Dat betekende niet dat Platinum Stable toen stilletjes verder is gegaan. Personeel en ruiters liepen weg, ondernemers lieten beslag leggen omdat het bedrijf slecht van betaling was en in februari vorig jaar rukte de politie massaal uit na een melding van een gijzeling in het bedrijf. Dat bleek uiteindelijk geen gijzeling, maar de reactie op een zakelijk conflict met de toenmalige beheerders te zijn.

Platinum Stable heeft verder nog problemen met de homobelangengroep Platform Keelbos. Bij de Raad van State loopt op dit moment nog een procedure om het bos aan de Gilzerbaan open te houden als homo-ontmoetingsplaats. Wilaras heeft het bos, inmiddels in zijn bezit, afgezet met een hek.