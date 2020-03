Inwoner van Goirlese zorginstelling besmet met coronavirus

Voorver­koop nieuwe wijk Van Besouw Goirle start eind maart

6 maart GOIRLE - De voorverkoop van woningen in het nieuwe woongebied Van Besouw Goirle gaat eind maart van start. Het gaat om de eerste fase van de wijk aan de Zuidrand van Goirle. De definitieve verkoop is in mei. In de nieuwe wijk, zes hectare groot, komen 187 wooneenheden. De eerste fase bestaat uit 97 woningen, 78 koop en 19 huur. Ontwikkelaar is Nederlandse Bouw Unie (NBU).