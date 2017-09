Jackie Groenen in Riel gehuldigd

Voetbalvereniging Riel

De eerste spreker is Herman Stroucken, voorzitter van V.V. Riel. Naast een aantal paraplu’s voor vader, moeder en zus Merel, komt ze in de Wall of Fame te hangen. Vriendin en oud-ploeggenoot Milou Graafmans is apetrots. ,,Zo bijzonder om dit mee te maken. Ze was altijd al technisch en had een geweldig spelinzicht. Dat zag je al in de jeugd toen we samen bij de jongens speelden als drie meisjes: Jackie, Merel en ik. Nog altijd is onze band er sterk.” Als het aan Groenen ligt, sluit ze haar carrière af bij de Rielse club. ,,Dat lijkt me wel erg leuk want ik sta