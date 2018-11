'Je kunt een boom niet zomaar inruilen voor tien andere’

Stel: je wil een huis bouwen in een bosrijk gebied. Bekijk je dan of een boom levensvatbaar is op dat moment of onderzoek je of die boom het overleeft als hij pal naast een bouwvlak, lees toekomstig huis, komt te staan? Het was een van de vragen die gisteren aan bod kwamen bij de bestuursrechter in Breda.