Je kunt nu de jurken van koningin Máxima in Utrecht in het echt zien

Modeontwerper Jan Taminiau uit Goirle, één van de lievelingsontwerpers van koningin Máxima, heeft voor het eerst een solo-expositie in het Centraal Museum in Utrecht. En dat betekent dat je de jurken van onze koningin nu van dichtbij kunt bekijken.

Alle absolute topstukken waarmee modeontwerper Jan Taminiau bekendheid verwierf, zijn namelijk te zien in de expositie. Zoals de prachtige blauwe kroningsjapon van Maxima en haar welbekende postzakjasje, maar ook de crèmekleurige jurk van Lady Gaga, schoenen van Beyoncé en de kleding die is gebruikt in de film The Hunger Games.

Maar misschien nog wel fraaier zijn de oogverblindende collectiestukken die in deze overzichtstentoonstelling samen te zien zijn. Jan Taminiau is een perfectionist in de overtreffende trap, wiens creaties de mond doen openvallen van bewondering vanwege de verbluffende schoonheid, de rijkdom aan materialen en het oog voor subtiele details. Aan elke jurk kleeft een verhaal.

De handtekening van Jan Taminiau (42) in een creatie zit hem in wat hijzelf noemt ‘de gelaagde jurk’. ,,Een jurk moet interessant zijn als je er van een afstand naar kijkt, maar ook als je naast iemand aan tafel zit’’, zegt de in Goirle (Noord-Brabant) geboren ontwerper. ,,De details zie je niet van een afstand.’’

Dauwdruppels

Zo speelt hij met driedimensionale borduursels, glaskralen, bloemmotieven, pailletten, drukknopen, grafische aspecten, kleurlagen en transparanties. In The Ballroom, de zaal waar tal van kleurrijke avondjaponnen hangen, glinsteren glazen ronde kralen als dauwdruppels in het licht. Vrouwelijkheid en elegantie zijn cruciaal en komen tot uiting in de beweging.

Het bekende postzakjasje voor Maxima.

,,Ik borduur een jurk soms zwaarder aan de bovenkant dan aan de onderkant. Door het borduren manipuleer je de stof om te bewegen zoals jij wilt. Sommige jurken dragen wel zeven kilo gewicht aan borduurkralen met zich mee, als dat gaat bewegen tijdens het dansen, krijg je een soort vloeiende slow motion’’, legt Taminiau uit.

,,Een mooie jurk is een jurk die moeiteloos om de draagster zit. Een jurk moet een tweede huid zijn, hoe zwaar we het ook borduren’’, vervolgt de ontwerper, die vertelt dat 40 tot 80 man aan een complexe jurk werken. Op de tentoonstelling (waar onder andere vier bruiklenen uit de privécollectie van Maxima zijn te zien) is ook het ingenieuze ontwerpproces te zien dat vooraf gaat aan een creatie.

Antiekwinkel

Zijn voorliefde voor mode en ontwerpen had Taminiau als kind al. Op de zolder van zijn oma, die een antiekwinkel had, vond hij allerlei stukken afgebroken antiek. Voor hem niet waardeloos, maar juist van onschatbare waarde, omdat ze ooit gekoesterd waren door mensen. Het bekende postzakjasje met daarin de Nederlandse vlag verwerkt, symboliseert zijn liefde voor vergankelijkheid, ,,Ooit waren ze gevuld met lieve brieven, belastingbrieven en ansichtkaarten. Als je beseft wat daar allemaal in heeft gezeten, zie je het menselijke aspect en de schoonheid.’’

Bezoekers bewonderen de jurken van couturier Jan Taminiau.

Die droomwereld uit zijn jeugd, waarin hij fantaseerde over wat hij allemaal kon maken, laat hij zien op deze tentoonstelling. ,,Het is raar om nu te zien op de expositie wat je als kind allemaal gefantaseerd hebt. Surrealistisch. Je komt Jan tegen van 10 jaar, van 15 jaar en ouder. Alles wat ik als jongetje heb verzonnen en dat mij later heeft geïnspireerd, laat ik zien. Je kan nu in mijn hoofd kijken.’’

Plakboek

Dat lijkt grootspraak, maar modeconservator van het Centraal Museum Ninke Bloemberg zegt dat Taminiau oprecht is. ,,Hij heeft mij een plakboek laten zien met daarin foto’s van hem als twaalfjarige die zijn zus kleedt. Hij is er van jongs af aan mee bezig.’’

Bloemberg noemt Taminiau een traditioneel en vernieuwend ontwerper. ,,Hij is klassiek in de zin dat hij de ambachtelijkheid omarmt. Vernieuwend in de zin dat hij samen met het Textiellab werkt met innovatieve stoffen.’’ Taminiau ontving in 2014 de Grand Seigneur, dat is de belangrijkste modeprijs in Nederland.