Jonger dan 18? ‘In Gôol krèdde nix’

Goirle zit ver boven het gemiddelde als het gaat om alcoholgebruik onder jonge mensen. Van alle gemeenten in het gebied van de GGD Hart voor Brabant staat Goirle op nummer twee. Alleen in Mill en Sint Hubert zijn er meer jongeren tussen 12 en 17 jaar die in café, bar, snackbar of op het terras drinken. De hekkensluiter in dat lijstje van de jongerenmonitor van de GGD uit 2016 is Waalwijk op de 34e plaats. Daar drinkt slechts 13,4 procent van alle twaalf tot zeventienjarigen, in Goirle is dat 48,2 procent.