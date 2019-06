Jongetje (11) in gezicht gebeten door hond in Goirle, met spoed naar het ziekenhuis gebracht

TILBURG - Een jongetje van 11 jaar is vanavond in zijn gezicht gebeten door een hond bij Sportvereniging VOAB in Goirle. Hij raakte daarbij gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het dier beet het jongetje vermoedelijk terwijl het aangelijnd lag.

Hoe erg het jongetje gewond is geraakt, is niet bekend.

Hond lag zonder toezicht

Bij de voetbalvereniging was zaterdag een voetbaltoernooi gaande. De eigenaren van de hond hadden zich verzameld om op het veld op de foto te gaan, waarbij ze de hond even alleen lieten langs de lijn van het voetbalveld, zo meldt de organisator van het toernooi aan deze site. Op dat moment is het jongetje vermoedelijk met de hond gaan spelen, waarop hij in zijn gezicht is gebeten. Volgens de politie lag de hond aangelijnd en was er vermoedelijk even geen toezicht.

De gewonde jongen werd langs de lijn behandeld tot het hard ging regenen. Toen is hij naar de voetbalkantine gebracht om te schuilen. Daarna is hij in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Gehecht aan het gezicht

Een jeugdvoorzitter reisde met hem mee in de ambulance. ,,Hij heeft hechtingen gekregen in zijn gezicht en het gaat nu iets beter met hem”, laat de organisator van het toernooi weten. ,,Hij was flink geschrokken, maar hij is bij kennis.”

De politie hoort getuigen om erachter te komen wat er precies is gebeurd. De hond, een bastaard Duitse Staander, is in beslag genomen. Uit het onderzoek moet blijken wat er uiteindelijk met de hond gaat gebeuren. ,,Mocht het zo zijn dat de hond eerder agressief gedrag heeft vertoond, dan kan de burgemeester beslissen of hij gemuilkorfd of zelfs afgemaakt moet worden”, laat een woordvoerder van de politie weten.