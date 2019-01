Kerstboomverbranding in Riel als traditie: ‘Na Scheveningen even bang dat het niet door mocht gaan’

videoRIEL - Bas van de Kamp is van JOKO Riel, de jeugd- en jongerenorganisatie die de verbranding organiseert. ,,We zijn één van de weinigen in de regio. Ik heb wel eens horen zeggen dat in de gesprekken over het samengaan van Riel en Goirle is afgesproken dat het kerstboom verbranden moest blijven bestaan."

In de uren voorafgaand aan de verbranding is een stapel gemaakt van de circa 400 aangeleverde bomen. Een enkele toeschouwer komt nog met een boom aan die door de brandweer op de stapel gegooid wordt. De door de vijf vrienden Levon (10), Rens (11), Joep (11), Lennon (10) en Sigi (10) ingezamelde 181 bomen liggen al lang op de stapel. ,,Mensen weten dat de bomen opgehaald worden, dus we hoeven alleen maar met een kar het dorp rond te gaan." Hoewel ze dat zelf nog niet weten, zijn ze prijswinnaar met de meest opgehaalde bomen. ,,We hebben verschillende prijzen waar ze uit kunnen kiezen", vertelt Van de Kamp. ,,Variërend van een maand gratis sporten tot een bioscoopbon."

Hooi, gedrenkt in diesel

De brandweer van Riel heeft donderdag al een tunnel van zo'n 12 meter gemaakt van pallets waarop de vrijwilligers van JOKO zaterdag de bomen gestapeld hebben. ,,Onder de pallets leggen we hooi, gedrenkt in diesel. Dat steken we aan. Dan kan er in de stapel voldoende lucht om de brand er in te houden." vertelt John Vromans van de brandweer.

Als hij de stapel aansteekt, duurt het niet lang voordat de vlammen uit de stapel komen. De circa 200 toeschouwers, vooral ouders met kleinere kinderen, genieten van de vlammen in het donker. Van de Kamp ziet het tevreden aan. ,,Na dat voorval in Scheveningen was ik even bang dat het bij ons niet door mocht gaan. Maar gelukkig wel en kunnen we weer genieten van deze Rielse traditie."

